台灣啦啦隊文化，已經成為球迷進場的一大誘因，卻也衍發不少亂象。昨（1日）在新莊棒球場就出現小插曲，一位球迷刻意擠進啦啦隊路線搶拍，遭到保全人員架出場。怎料，後方的啦啦隊正妹表情意外成亮點。

有網友在threads分享一段畫面，可以看見有位球迷突然被保全拉出鏡頭外，表情略有不滿，而後方的啦啦隊才慢慢走上樓梯準備前往休息室休息。原PO也在文中表示，「好了啦！Ｘ先生要多噁，還去貼啦啦隊要合照。」暗示對方已經是慣犯。

貼文也立刻湧入網友紛紛撻伐，「又是你！Ｘ先生！可以不要當個案敗壞爪素質嗎？」、「從我10年前還是吱迷的時候，他就出現在各球場、展場當噁男」、「每次活動有他，我們都要時時刻刻警戒保護女孩，真的不要鬧欸。」

疑似受到騷擾的卡洛琳，不禁走在後面做出鬼臉，似乎也對該行為感到不解。（圖／網友han.0320授權提供）

該部影片也被轉到了PTT上分享造成熱議。有趣的是，就有人截下富邦啦啦隊成員卡洛琳，在背後露出可愛又驚恐的表情，讓大家通通笑翻：「這表情真有戲」、「很有哏圖潛力啊」、「樓上這張好厲害」、「卡洛琳表情包這時候有夠搭。」

事實上，富邦悍將在今年7月底在大巨蛋舉辦活動時，場外就出現不少爭議，除了有心人士盜賣簽名球之外，還有人會刻意肢體接觸騷擾啦啦隊。而球團也立即下令，啦啦隊私下不再開放與球迷互動，也有人發現，自從大巨蛋事件後，每次比賽的警察、保安人數有變多的趨勢。

擁有一雙電眼的卡洛琳，個性親民又搞怪，還和李珠珢（左圖左）結為好友。（圖／卡洛琳IG）

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