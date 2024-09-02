日本防衛省的預算書透露，將為海上自衛隊（MSDF）的神盾驅逐艦「鳥海號」 (JS Chokai,DDG-176)， 配備美製戰斧巡弋飛彈與發射能力。鳥海號是金剛級驅逐艦的4號艦，1998年服役，它將成為日本第一艘具備反擊能力的神盾驅逐艦。

警報5( Alert5)報導，2024年1月，日本向美國提出購買多達400枚戰斧飛彈的合約，是因應日本對中國大陸、北韓造成的區域安全威脅，日益增長的擔憂。據合約，日本預定購買的是戰斧飛彈Block4和Block 5型，具有抗干擾與打擊海上目標的能力。戰斧飛彈射程約1,600公里，可從軍艦上發射。

並不是把飛彈填進武器艙就發射，鳥海號也需要升級與改裝，預計於2026 年3 月完工。

日本決定購買戰斧飛彈，一直是相當爭議的問題。有些人擔心這會導致地區緊張局勢進一步升級。但是支持者認為，這是維護日本國家安全的必要措施。