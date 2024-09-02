AMD指出，MLPerf有多種基準測試類型，包括MLPerf Inference： Datacenter、MLPerf Training以及於2024年推出的尖端大型生成式人工智慧（AI）語言模型Llama 2 70B。

此次，AMD選擇受歡迎且具有重要意義的大型語言模型（LLM）Llama 2 70B進行首次MLPerf基準測試；結果顯示，MI300X GPU為市場上最適合用於AI任務的組合。

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