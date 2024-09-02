AMD發表首次MLPerf基準測試之結果，並在更新的MLCommons網站展示搭載AMD Instinct MI300X GPU進行測試的結果。MI300X擁有192GB的大容量記憶體，讓單一MI300X GPU可執行整個Llama 2 70B模型，為市場上最適合用於AI任務的AMD CPU和GPU組合。