新北市蘆洲區傳出一起雙屍命案，一名69歲涂姓老翁與39歲長子遺體交疊在上鎖的房間內明顯死亡，警方初步研判長子殺死父親後輕生，而其30歲的小兒子獨自在客廳，目前由區公所、社會局協助追蹤後續安置中，至於案發詳情有待警方釐清。

蘆洲區公所指出，涂姓老翁一家均為中低收入戶，是衛生所與蘆洲社福中心開案關懷的個案，66歲的涂母因故目前因強制送醫在八里療養院住院治療中。

蘆洲區所表示，平時週一至週六亦有長照介入協助照護，禮拜天照服員仍有上門服務，今天上午、中午又嘗試聯繫無果，便通知衛生所與當地里長，報警破門後才發現涂姓老翁與大兒子明顯死亡在上鎖的房間，遺體呈現交疊狀，血液已乾涸。

據了解，警方懷疑大兒子用電風扇殺了父親後再輕生，至於是否為刑事案件警方仍在調查中。蘆洲區所指出，生還的小兒子雖然生命徵象穩定，但因為生活無法自理，公所與社會局介入協助，社福中心已找好機構安置，但小兒子情緒激動拒不配合，由警方暫時以強制安置處理，至於案發詳情有待警方釐清。

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