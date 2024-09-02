京華城案持續延燒，前立委蔡正元表示，高雄國賓都更容積率1142％，辦台北案、高雄為何不辦？「很明顯就是政治追殺和迫害！」對此高雄市都發局回應，國賓飯店的所在地是第五種商業區，法定容積率本來就是較高的840％，且經鑑定為危樓可適用依危老條例申請容積獎勵，最後核准容積率破千，沒有不法的問題。國民黨高雄市議員邱于軒今(2日)正式發函向高市府政風處詢問，工務處疑似不當核定國賓飯店危老獎勵案。

「無意戰南北！但在高雄，有問題的案子市府永遠選擇不公開，不面對！京華城案開誠佈公的調查真相才可能越辯越明！」邱于軒今(2日)在臉書發文直批，「國賓案就算陳其邁市長5月就在質詢中承諾我：給我報告並邀請專家做比對，市府拖到8月一句報告不公開，理由是：內容是國賓付費的智慧財產權！後續法律攻防才開始！在高雄，沒有這麼多的鎂光燈聚焦，像城中城的悲劇，葬送這麼多條人命新聞沒熱度也過了！」

邱于軒質疑，「挖出鋼筋和寶特瓶的澄清湖棒球場案，我協助調查局以證人的方式作證舉發！坐了好幾個小時。國賓案其實六月就要求政風和廉政署處理！只是都沒有下文！這些案子都不在我的選區卻都來找我陳情，難道都坐視不管嗎？」國賓案後續該走法律程序一定會走，行政訴訟早就在準備，而某些不懂高雄的名嘴；甚至是立場偏藍的名嘴，只會批評和謾罵，殊不知這種政治情勢下陳情人連找律師對抗市府都很困難！

邱于軒直言，批評很容易，人身攻擊更容易，但在高雄卻需要很認真很小心的經營！站著講話不腰疼，出嘴最容易！六月就要求調查了！

蔡正元轉發邱于軒的發文，直呼：好樣的！粉專「人一綠 腦堪慮」也表示：終於輪到高雄了，感謝邱于軒，請大家持續關注、轉發、分享！

游淑慧在1日的發文中也曾指出，邱于軒懷疑的是它的結構鑑定真的有符合「危」的層度嗎？這點高雄市政府必需公開結構鑑定報告。但不可思議的是，高雄市政府給了國賓危老容獎，卻保密它的結構鑑定報告……這也太詭異！多危險不能讓大家知道，卻可以拿容獎？

★未經判決確定，應推定為無罪。