由於迎風面水氣開始增多，明（3）日基隆北海岸、東半部地區及中南部地區有零星短暫陣雨，恆春半島也有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣有機會出現36度高溫。氣象署表示，周二晚至周四（3日至5日）台灣天氣受摩羯颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島有不定時局部短暫陣雨。

氣象署分析颱風動態。（氣象署提供）

氣象署指出，明天基隆北海岸、東半部地區及中南部地區有零星短暫陣雨，恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚上開始受摩羯颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島有不定時的局部短暫陣雨；溫度方面，各地白天高溫普遍達32到36度，體感悶熱，因東風沉降作用，竹、苗地區易有局部37度以上高溫。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周三、周四（4日、5日）基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖開始有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署公布高溫資訊。（氣象署提供）

周五（6日）受颱風外圍環流影響，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，中部以北地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六、下周日（7日、8日）南部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。