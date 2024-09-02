新北市蘆洲區今（2）日傍晚發生一起人倫悲劇，居服員疑因連絡不上長期臥病在床的69歲男子向警方報案，消防人員破門而入，赫然發現他與身旁的大兒子都已身亡，僅留患有思覺失調症小兒子在門外。據悉，長子與次子均為衛生局列管個案。衛生局表示，案父於今年7月17日由蘆洲衛生所協助申請長照服務，由新北市特約之居家長照機提供長照服務，並從7月23日開始使用每日使用居家服務，長子是該案主要照顧者。

衛生局表示，居服員每日按時前往案家服務，昨日上午進家服務狀況穩定，今日居服進家服務時，按門鈴都未回應，居服單位回報通知衛生所護理師，護理師聯合里長，通知警消破門。破門後發現案父與案長子皆已死亡，衛生局後續將與社會局協助次子與後續事宜。

據了解，案家媽媽雖非列管個案，但8月初出現精神上異常行為，衛生局已協助就醫送往八里療養院治療。

社會局表示，經查案家領有身障生活補助以及中低老人生活津貼，社工8月份共有3次前往案家訪視，期間並與案家保持聯繫，期間並無異常，後續將配合檢警釐清死因。

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