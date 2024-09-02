日本自民黨2日召開憲法修改實現總部會議，批准朝著把自衛隊寫入《憲法》的論點梳理。主要方案是在維持現行第九條第一、二款的基礎上寫入自衛隊。日本首相岸田文雄出席會議，稱「為了讓包括寫入自衛隊在內的多個主題一併交由國民投票，加快討論的準備已就緒」，希望新總裁也能繼承論點梳理。

據共同社報導，在自民黨總裁參選人之中，這一方案得到廣泛支持，但前黨幹事長石破茂（67歲）堅持「刪除第二款」這一規定不保持戰力的條款，預計也會成為黨總裁選舉的爭論點之一。聯合執政夥伴公明黨對修改第九條持謹慎立場，實現的難度較大。

石破表示贊成寫入自衛隊，同時強調「這不是終點，必須為實現更好的《憲法》而努力」。

修改第九條預計會成為爭論點之一。石破主張刪除第九條中規定日本不保持戰力等的第二款，並將自衛隊定位為軍隊。他在7月22日發布的網路節目中強烈主張「必須承認自衛隊是戰力」。經濟安保大臣高市早苗（63歲）則認為，應該把「國防軍」明文寫入《憲法》。

8月19日，前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之（49歲）在宣布參選的記者會上表示，有意將自衛隊明文寫入《憲法》。在22日發布的播客節目中，他表示「已經變得不合時宜的地方必須進行修改」。

此前，小林8月4日在岐阜市的自民黨會議上演講中，提到黨內已先行討論的緊急事態時延長國會議員任期的話題，指出「國會不應僅僅為此而提議修憲」。對於自民黨修憲案4個項目中提出的自衛隊寫入《憲法》等內容，他認為「從正面詢問國民才是應有的姿態」。

考慮到修憲是黨的基本方針，前環境大臣小泉進次郎（43歲）也強調：「重要的是回歸原點。希望自主制定憲法。」數位大臣河野太郎（61歲）在上次2021年總裁選舉時稱「要推進與新時代相符的修憲」。