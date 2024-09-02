巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文與克羅埃西亞女將薇基奇（Donna Veki）的美網女單16強賽，2日打到美東時間凌晨2時15分才結束，創下美網女子賽事的最晚紀錄。已經退役的前英國名將安迪莫瑞（Andy Murray）以「業餘水準」、「一團糟」形容目前的網球賽程，且把四大賽跟男女職網協會、國際網球總會全罵了。

「網球的賽程安排真是一團糟，讓比賽打到凌晨2、3點甚至4點才結束，看起來真是業餘水準。」莫瑞在X上發文痛批，還標記了ATP、WTA、ITF跟四大滿貫賽。

除了鄭欽文vs.薇基奇的女單16強賽，德國名將小祖維瑞夫（Alexander Zverev）的男單32強賽也打到凌晨2點35分才結束，距離美網最晚紀錄，2022年男單8強阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）與辛納（Jannik Sinner）之戰，僅早了15分鐘。

莫瑞退役前就常抨擊這種動輒打到跨日的魔鬼賽程，因為他自己就曾是受害者，今年初在澳網男單次輪與澳洲的柯基納基斯（Thanasi Kokkinakis）上演歷時近6小時的5盤大戰，打完已是墨爾本當地時間清晨4時05分，是網球巡迴賽歷來第3晚結束的紀錄。