由標準普爾全球和中國大陸財經媒體《財新》雜誌計算得出的中國製造業採購經理人指數（PMI）8月達到50.4點，較7月份49.4回升，顯示製造業活動有趨向活絡的跡象。法媒指出，這項指數顯示，中國8月份製造業活動恢復活力，是令人鼓舞的跡象，而且這項數據與官方公布的PMI數據收縮呈現完全相反的現象。

《法國國際廣播》報導說，中國國家統計局周六公布的官方 PMI 指數顯示，中國8月份製造業活動明顯下降，跌至49.1點，比上個月 (49.4) 的收縮幅度更大。

一般而言，採購經理人指數是製造業活動的指標，數據高於50表明製造業活動擴大，低於此值則反映製造業活動收縮。

大陸官方數據雖不樂觀，但是《財新》與標普全球聯合發布的調查顯示，新訂單數量已恢復增長，需求的改善也導致企業的人員配備水平在經歷了11個月的長期下降後轉趨穩定。

但是這項數據的評論也強調，「中國國內需求不足、國際需求存在較大不確定性、市場樂觀情緒低迷等重大問題依然存在」，評論呼籲中國當局加大對經濟活動的支持力度。

報導指出，中國新冠疫情後的復蘇是短暫的，而且不如預期強勁。某些行業已有基本恢復，特別是服務業和旅遊業，甚至汽車業。但中國龐大的房地產行業正面臨前所未有的危機，家庭和企業信心低迷，這對消費不利，而與華盛頓和歐盟的地緣政治緊張局勢也威脅着中國對外貿易。

財新─標普全球調查主要調查中小型企業，而官方晴雨表則重點調查大型國有工業集團，調查方法的不同也解釋了2個PMI的差異。

去年，中國經濟的增長率為30年來最低之一（5.2%），8月中旬儘管中國政府近期採取了試圖重振增長的措施，但中國仍然公布了一系列令人失望的經濟指標。