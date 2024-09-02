陽明交大科法所教授林志潔怒批現行的三級分制度若為達到校校均值目的簡直是詐騙、虐待家長小孩。（邱立雅攝）

現行升高中會考制度新竹縣比序採三級分制度，新竹縣有部分家長不滿三級分制度無法實際鑑別學生努力，自組大新竹高中就學權益自救會，訴求改善會考三級制排序錯置問題，2日晚間自辦公聽會，期待民代及教育單位能聽見家長心聲，改善會考計分制度。

大新竹高中就學權益自救會家長們不滿現行三級分制度中，B範圍過大，從38-90分可能都在B，造成最後成績排序結果是錯置的，只有5A7＋以上的排序會是照學生答題正確率排，5A7＋以下的分數幾乎都是錯置呈現大亂鬥現象，模糊到無法反應真實成績，更造成家長孩子們恐慌。

由於竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）預計於9月4日辦理第3次會議，大新竹高中就學權益自救會判蒐集家長及民代意見，將心聲送給入推畫，盼廢止三級分制，改成五級分積點制或是七級分制。

出席的新竹市國中簡姓輔導老師指出，現行三級分制度，讓沒有失常的學生，因制度導致結果波動大，成績變得無法預測，表示測驗或是制度有問題，這也是受輔導學生挫折最大的來源。

簡老師指出，三級分制度讓B＋＋的學生變得很弱勢，即使考得很好，但選擇不多，很可能在模擬考時可上前三志願，但會考因為B＋＋，選擇變成竹南、竹東、香山、成德高中。

至於為何要設置三級分制度，簡老師認為應該是教育單位要達到校校均值的目的，她肯定校校均值的目的，但既然是考試，政府選擇考試作為分發工具，不應限縮孩子的選擇，但三級分是罔顧孩子的努力，大人是否能站在孩子的立場，給予他們更多選擇。

陽明交大科法所教授林志潔則怒批現行制度簡直是「詐騙、虐待家長小孩」，只有經歷過陪著孩子會考的家張，才深刻理解會考的「無間痛苦」。去年她的孩子也經歷過會考，也是5B＋＋的孩子，但因為新竹缺乏大眾運輸、沒有智慧交通，她也質疑新豐到苗栗、湖口到香山，早上要如何到校？是家長的痛點。

林志潔提出兩點訴求，首先，會考目的為和？若要有程度的鑑別，請堅守程度鑑別，若要校校均值，就用學區方式，向國中依樣就近入學就好，家長也可以接受，不要掛羊頭賣狗肉，一邊要考試拚死拚活，但後來竟要打散所有學生入學。

林志潔表示，身為大學老師，她也贊成校園多元、包容、平等，但如果高中設定如此，那為什麼要讓我們孩子反覆做這麼多測驗卷？「校校均值根本是詐騙」，詐騙小孩花了這麼多時間沒辦法達到平均鑑別度、浪費家長生命心情陪著孩子高低折磨焦慮。她期待民代能善盡職責，先了解新竹的需求，若要校校均值，交通、就近入學兩件事先改善，不要虐待家長小孩。