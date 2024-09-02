現行升高中會考制度新竹縣比序採三級分制度，新竹縣有部分家長不滿三級分制度無法實際鑑別學生努力，自組大新竹高中就學權益自救會，訴求改善會考三級制排序錯置問題，2日晚間自辦公聽會，期待民代及教育單位能聽見家長心聲，改善會考計分制度。
大新竹高中就學權益自救會家長們不滿現行三級分制度中，B範圍過大，從38-90分可能都在B，造成最後成績排序結果是錯置的，只有5A7＋以上的排序會是照學生答題正確率排，5A7＋以下的分數幾乎都是錯置呈現大亂鬥現象，模糊到無法反應真實成績，更造成家長孩子們恐慌。
由於竹苗區高級中等學校入學推動工作小組（入推會）預計於9月4日辦理第3次會議，大新竹高中就學權益自救會判蒐集家長及民代意見，將心聲送給入推畫，盼廢止三級分制，改成五級分積點制或是七級分制。
出席的新竹市國中簡姓輔導老師指出，現行三級分制度，讓沒有失常的學生，因制度導致結果波動大，成績變得無法預測，表示測驗或是制度有問題，這也是受輔導學生挫折最大的來源。
簡老師指出，三級分制度讓B＋＋的學生變得很弱勢，即使考得很好，但選擇不多，很可能在模擬考時可上前三志願，但會考因為B＋＋，選擇變成竹南、竹東、香山、成德高中。
至於為何要設置三級分制度，簡老師認為應該是教育單位要達到校校均值的目的，她肯定校校均值的目的，但既然是考試，政府選擇考試作為分發工具，不應限縮孩子的選擇，但三級分是罔顧孩子的努力，大人是否能站在孩子的立場，給予他們更多選擇。
陽明交大科法所教授林志潔則怒批現行制度簡直是「詐騙、虐待家長小孩」，只有經歷過陪著孩子會考的家張，才深刻理解會考的「無間痛苦」。去年她的孩子也經歷過會考，也是5B＋＋的孩子，但因為新竹缺乏大眾運輸、沒有智慧交通，她也質疑新豐到苗栗、湖口到香山，早上要如何到校？是家長的痛點。
林志潔提出兩點訴求，首先，會考目的為和？若要有程度的鑑別，請堅守程度鑑別，若要校校均值，就用學區方式，向國中依樣就近入學就好，家長也可以接受，不要掛羊頭賣狗肉，一邊要考試拚死拚活，但後來竟要打散所有學生入學。
林志潔表示，身為大學老師，她也贊成校園多元、包容、平等，但如果高中設定如此，那為什麼要讓我們孩子反覆做這麼多測驗卷？「校校均值根本是詐騙」，詐騙小孩花了這麼多時間沒辦法達到平均鑑別度、浪費家長生命心情陪著孩子高低折磨焦慮。她期待民代能善盡職責，先了解新竹的需求，若要校校均值，交通、就近入學兩件事先改善，不要虐待家長小孩。
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