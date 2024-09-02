民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回。柯聲稱，是直到今年3、4月才知情京華城容積率840％一事。而針對北檢在柯文哲的住家、辦公處所、家人的全面搜索與帶回徹夜訊問，資深媒體人陳揮文2日則解釋了「疲勞偵訊」、「當庭逮捕」、「限制閱卷」等專有名詞間的差異，引發討論。

陳揮文2日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，「柯文哲被當庭逮捕，申請提審，就到北院去開庭，從柯文哲回台北地檢署的拘留室到偵查庭，法警竟然把柯文哲上手銬，台北地檢署你有什麼毛病？憑什麼把柯文哲上手銬」，陳揮文指出，「越羞辱柯文哲，柯文哲的同情票、小草的憤怒就越多」。

陳揮文提到，「大家現在都在講柯文哲拒絕夜間偵訊，然後就被當庭逮捕，柯文哲拒絕夜間偵訊不會被當庭逮捕，拒絕夜間偵訊不能回家，那拒絕之後怎麼辦，就是待在拘留室不能用手機、對外聯絡，就是在裡面休息，不可以說拒絕夜間偵訊之後說我要回家，柯文哲你土皇帝啊？」陳揮文說，「李彥秀的小編和那些亂寫的媒體，就是把柯文哲想離開地檢署這段省略了，叫做拒絕夜間訊問就被當庭逮捕，這些就是社會的亂源」。

至於限制閱卷，陳揮文坦言，「北檢犯的錯就是跟法官申請限制閱卷，假設我是檢察官、地檢署，不想讓柯文哲跟他的律師知道太多我目前掌握的案情，所以承辦檢察官就是把他的證據撕下一角，交給法官跟律師說，我們看這裡就好了，就是限制閱卷」。

陳揮文直言，「限制閱卷的結果就是法官相信柯文哲講的，為什麼要限制閱卷？你對你自己掌握的罪證一點把握都沒有嗎？你把你的王牌丟出來，柯文哲不會被收押嗎？」

葉元之2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「柯文哲在裡面被留置了幾十個小時，當然會讓人家覺得他真的有被折磨到，後來也是有滿多人同情他」，而陳揮文同時在節目中也表示，「昨天最後的結果是無保請回，當然是非常的訝異，但這是第一回合，鄭文燦當時也是500萬交保，但5天之後鄭文燦被收押禁見，高興的朋友高興一天就好」。

陳揮文強調，「台北地檢署的新聞稿，我們針對柯姓被告有詢問是否要休息，結果柯文哲不要，然後出來講說疲勞訊問、馬拉松偵訊」。陳揮文最後也提到，「所謂的疲勞訊問跟馬拉松偵訊是不可能的，因為只要在訊問的時候，律師一定要全程在場，沒有律師在場訊問是不會展開的，所以這兩個都不可能」。

★未經判決確定，應推定為無罪。