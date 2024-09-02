民進黨貼文後又刪文。 （取自網路）

（取自民進黨臉書）

關於柯文哲被檢方指控圖利京華城，聲請羈押卻被法院無保請回，民進黨在臉書貼文說明相關爭議，但卻被質疑是擅自幫台北地檢署發言，被網友罵到爆，隨後趕快下架刪文。媒體人黃揚明直言：笑死！

民進黨在臉書貼文說明柯文哲案相關爭議，但卻被質疑是擅自幫台北地檢署發言。並且，網友質疑，真相是什麼？當事人都還不知道，民進黨卻先知道，是否黨國不分？

民進黨隨後刪除貼文，並說明有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。

民眾黨也諷刺，謝謝北檢發言人民主進步黨勇敢捍衛，為不當司法程序發聲！資深媒體人黃揚明直言：笑死！

民主進步黨全文如下：

民眾黨沒說的真相！胡亂指控司法 企圖混淆視聽

民眾黨日前召開記者會指控北檢偵辦京華城案，企圖以政治聲量來干預司法混淆視聽！面對其所質疑的三項指控，檢方先後發出聲明指出若干指控明顯與事實不符：

1.檢調超越拘票搜索範圍？

真相是：搜索票範圍是「柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃」

柯文哲在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會於此處開會及辦公，檢調依照法院核准的搜索票紀載（記載）的範圍，以合比例的方式檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，確認有無柯文哲實際使用的座位及櫥櫃，過程中未執行其他員工的私人物品及辦公座位，並依規定全程錄影，且當天民眾黨秘書長與律師在場都未表示疑義。

2.️柯文哲遭疲勞夜間偵訊？

真相是：夜間偵訊有休息時間

柯文哲謊稱拒絕夜間偵訊的逮捕違法，事實上檢察官有告知可以先休息後再接受訊問，但遭到柯文哲拒絕，且柯文哲還想離開偵查庭，檢方審酌柯文哲有勾串共犯及證人之虞，因此檢方依《刑事訴訟法》當庭逮捕柯，沒有違法疑慮。

3.：聲押理由無據？

真相是：聲押是為避免串供

京華城案牽連甚廣且罪證逐漸浮出檯面，且相關涉案人士如應曉薇、沈慶京、彭振聲等都已收押禁見，為避免共犯互相卸責且有串證的風險，檢方聲押柯文完全符合司法實務常態，並非民眾黨所云理由無據。

檢調偵辦京華城案實施之偵查、調查等作為，均嚴守正當法律程序，呼籲民眾黨切勿胡亂指控，且意圖染指甚至干預司法，企圖利用政治施壓阻礙影響檢廉查辦京華城弊案！

★未經判決確定，應推定為無罪。