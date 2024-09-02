民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回。對此，民主進步黨2日晚間以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，但卻在發佈不到2小時，就被許多網友轟爆刪文，事後民主進步黨再度發文解釋，網友卻不買單直言「翻車翻到不知所云」、「小編飯碗沒了」，引發討論。

民進黨貼文後又刪文。 （取自網路）

民主進步黨全文如下：

民眾黨沒說的真相！

胡亂指控司法 企圖混淆視聽

民眾黨日前召開記者會指控北檢偵辦京華城案，企圖以政治聲量來干預司法混淆視聽！面對其所質疑的三項指控，檢方先後發出聲明指出若干指控明顯與事實不符：

1.檢調超越拘票搜索範圍？

真相是：搜索票範圍是「柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃」

柯文哲在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會於此處開會及辦公，檢調依照法院核准的搜索票紀載（記載）的範圍，以合比例的方式檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，確認有無柯文哲實際使用的座位及櫥櫃，過程中未執行其他員工的私人物品及辦公座位，並依規定全程錄影，且當天民眾黨秘書長與律師在場都未表示疑義。

2.️柯文哲遭疲勞夜間偵訊？

真相是：夜間偵訊有休息時間

柯文哲謊稱拒絕夜間偵訊的逮捕違法，事實上檢察官有告知可以先休息後再接受訊問，但遭到柯文哲拒絕，且柯文哲還想離開偵查庭，檢方審酌柯文哲有勾串共犯及證人之虞，因此檢方依《刑事訴訟法》當庭逮捕柯，沒有違法疑慮。

3.聲押理由無據？

真相是：聲押是為避免串供

京華城案牽連甚廣且罪證逐漸浮出檯面，且相關涉案人士如應曉薇、沈慶京、彭振聲等都已收押禁見，為避免共犯互相卸責且有串證的風險，檢方聲押柯文完全符合司法實務常態，並非民眾黨所云理由無據。

檢調偵辦京華城案實施之偵查、調查等作為，均嚴守正當法律程序，呼籲民眾黨切勿胡亂指控，且意圖染指甚至干預司法，企圖利用政治施壓阻礙影響檢廉查辦京華城弊案！

網友們當時看完紛紛留言表示「北檢上的民進黨旗高高飄揚啊」、「不演了，民進黨=北檢」、「我們不干涉司法，但是我們站在北檢這一邊」，事後民進黨也PO文解釋「有關上篇文章，提及近期重大法律案件爭議說明。文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意旨在提供法律常識見解，然經討論後，確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除」。

沒想到卻又引出另一波網友留言，不買單表示「翻車翻到不知所云」、「小編飯碗沒了」、「請民進黨放心，我們完全沒有不當聯想，民進黨代北檢發言完全符合社會觀感」、「刪掉那麼多精美圖卡，小編心裡一定在淌血...」、「這才是真正的黨國不分」。

★未經判決確定，應推定為無罪。