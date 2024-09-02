76歲的武打港星梁小龍武術技藝精湛，過去出演多部經典影視作品，其中最為人所知的是周星馳電影《功夫》中的「火雲邪神」，讓他人氣再度攀升。不過他近年淡出大螢幕，進軍短影音市場，時常在社群與粉絲互動，近日則有香港網紅曬出與他的合照，意外讓梁小龍的近況曝光。

網紅劉子儀（Kelly）透露近日到菲律賓拍攝作品，並在社群曬出與工作夥伴的合照，沒想到仔細一看，身旁的灰髮白衣男子竟是許久不見的梁小龍，只見他滿頭灰白髮絲，身穿白色襯衫，手戴大顆串珠，對著鏡頭比大拇指露出靦腆微笑，看起來氣色相當好。

香港網紅劉子儀（左）曬與梁小龍合照。（圖／IG@kellybaby603）

香港網紅劉子儀（左）曬與梁小龍合照。（圖／IG@kellybaby603）

不過，他的身材似乎有些消瘦，導致雙頰上的肉明顯下垂，看上去有種頭大身細的感覺，脖子上的皺紋也清楚可見，76歲的梁小龍近況曝光後，立刻讓不少粉絲都喚回了「火雲邪神」的記憶，紛紛直呼，「是火雲邪神欸」、「看起來還很有元氣，還能再蛤蟆功嗎」、「保養得還不錯」。

梁小龍15歲開始當替身演員，1970年代在香港演藝圈與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，後來出演許多武打影視作品，但他近年鮮少有新作品推出，改以經營短影音，甚至先前傳出為表演特技而摔倒撞傷頭部的消息，不過他事後澄清只是在拍影片，並非如傳聞說的重傷入院。如今76歲的他還能到菲律賓拍戲，顯見他仍生龍活虎，持續推廣武術技藝。

梁小龍在《功夫》中飾演「火雲邪神」。（圖／中時資料照）