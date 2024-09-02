民眾黨主席柯文哲歷經3天3夜審訊後，今(2日)凌晨被法院裁定無保請回，讓白營小草歡欣鼓舞，輿論則紛紛質疑北檢的聲押行動遭打臉。對此，民進黨2日晚間發文，反駁民眾黨3項指控，包括：檢調超越拘票搜索範圍、柯文哲遭到疲勞夜間偵訊、聲押理由無據等，卻被大眾質疑綠營干預司法，發布不到3小時就被網友狂轟到刪文。媒體人羅旺哲直呼，不知道民進黨哪個白目發這種文，只會讓人質疑感覺綠營在指揮檢調辦案。

民主進步黨官方臉書緊急刪文，PTT鄉民直酸「公告：本土地沒有埋三百兩銀子」、「笑死，果然是急了」、「跟北檢一起翻」、「說個笑話：民主進步黨」、「真的有夠不要臉，臉書辦案」、「笑死黨國不分，還知道搜索票內容」、「綠共現在講越多，越是顯見在干預司法」、「黨國一體，北檢就是民進黨的小弟」、「青鳥又翻了」、「台灣喜回黨國時代」、「大家都知道北檢你們家開的，怕什麼連結」、「有種別刪文」

「這次換民進黨大翻車！不知道是哪個白目發這種文？」羅旺哲直呼「民進黨發這種文，只會讓人質疑感覺在指揮檢調辦案…」。

粉專「一百五」則直接PO出民進黨臉書粉專截圖，直酸：白控綠政治干預司法、指揮北檢紮稻草人，濫行翻箱倒櫃員工私人物品。北檢透過官方粉專發出聲明澄清，偵辦過程一切合法，搜索票上資訊正確、範圍無誤。更新：十分鐘後，官方粉專發現發錯帳號，大事不妙，已緊急刪文。

民進黨臉書粉專原文如下：

民眾黨沒說的真相！

胡亂指控司法 企圖混淆視聽

民眾黨日前召開記者會指控北檢偵辦京華城案，企圖以政治聲量來干預司法混淆視聽！面對其所質疑的三項指控，檢方先後發出聲明指出若干指控明顯與事實不符：

1.檢調超越拘票搜索範圍？

真相是：搜索票範圍是「柯文哲位於民眾黨中央黨部的辦公室及其使用的櫥櫃」

柯文哲在中央黨部雖無專屬辦公室，但仍會於此處開會及辦公，檢調依照法院核准的搜索票紀載（記載）的範圍，以合比例的方式檢視辦公室位置區、員工座位圖及相關櫥櫃，確認有無柯文哲實際使用的座位及櫥櫃，過程中未執行其他員工的私人物品及辦公座位，並依規定全程錄影，且當天民眾黨秘書長與律師在場都未表示疑義。

2.️柯文哲遭疲勞夜間偵訊？

真相是：夜間偵訊有休息時間

柯文哲謊稱拒絕夜間偵訊的逮捕違法，事實上檢察官有告知可以先休息後再接受訊問，但遭到柯文哲拒絕，且柯文哲還想離開偵查庭，檢方審酌柯文哲有勾串共犯及證人之虞，因此檢方依《刑事訴訟法》當庭逮捕柯，沒有違法疑慮。

3.：聲押理由無據？

真相是：聲押是為避免串供

京華城案牽連甚廣且罪證逐漸浮出檯面，且相關涉案人士如應曉薇、沈慶京、彭振聲等都已收押禁見，為避免共犯互相卸責且有串證的風險，檢方聲押柯文完全符合司法實務常態，並非民眾黨所云理由無據。

檢調偵辦京華城案實施之偵查、調查等作為，均嚴守正當法律程序，呼籲民眾黨切勿胡亂指控，且意圖染指甚至干預司法，企圖利用政治施壓阻礙影響檢廉查辦京華城弊案！

★未經判決確定，應推定為無罪。