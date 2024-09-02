土耳其航太工業公司 (TAI) 研發的「安卡3」( Anka-3)匿蹤無人戰機，已完成首次攜帶彈藥的測試飛行。TAI期望安卡3具備超音速飛行能力，這是極具野心的性能目標。

TAI 總經理德米羅格魯(Mehmet Demiroğlu) 對安卡3相當自豪，「安卡3創下許多第一，它是第一架採用飛翼設計、深度打擊能力的匿蹤無人機。這一次的載彈飛行，離目標更進一步。」

最近的一次線上會議期間，TAI的執行長科蒂爾(Temel Kotil)表示，安卡3預計配備2具渦扇發動機，使其能夠以「超音速」飛行性能。

發動機也是土耳其自製，是圖薩斯引擎工業（TUSAŞ Engine Industries）所研發的TEI-TF10000渦輪扇發動機。它的的開發工作正在進行中，預計將提供 6,000 磅(2721公斤力)的軍用推力，和 10,000 磅(4536公斤力)的後燃推力。

從紙面數據來看，TEI-TF10000引擎的性能，與IDF經國號戰機使用的TFE-1042-70(F125)相當。

圖薩斯引擎工業同時開發2具渦扇發動機，除TF10000 以外，另一具是TF6000，它是作為代替美國通用電氣 F110 渦扇發動機的備選方案，因為土耳其與美國時而發生外交糾紛，可能會導致華盛頓阻止 F110 的銷售。這又事涉土耳其自製的6代戰機「可汗」的研發工作。

不過，上述提到的還是研發中的計畫。進行試飛的安卡3，僅裝備一具購自烏克蘭的AI-322型發動機，因此它目前的飛行速度僅0.6馬赫。 事實上，若要加裝2具發動機，並且還要超音速，那麼安卡3的外型還會有大幅度的修，至少尺寸必須加大，才能攜帶更多的燃料。