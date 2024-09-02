大陸2日宣布即日起恢復台灣文旦柚進口，陸委會同日回應表示，2022年8月3日，中國大陸以檢出太平洋臀紋粉介殼蟲及倍硫磷等農藥殘留超標等問題，暫停台灣柑橘類水果（包括文旦柚）輸陸，農業部已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向陸方反映此舉不符合國際規範，要求陸方與我方進行科學技術性對話並儘速取消禁令，恢復我農漁產品輸陸。

陸委會說，本次中國大陸單方面宣布自本2日起恢復台灣文旦柚輸入，與之前宣布恢復台灣鳳梨釋迦、石斑魚輸入政治操作作法一樣，皆是把經貿當成統戰工具和政治武器，有限度恢復特定區域的產品輸陸，且未依兩岸已簽署之「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台與我方磋商及告知檢疫科學條件等規範，造成台灣業者面臨無一致性檢疫規範可循，顯然不是基於專業技術的考量，而是政治考量，此種作法破壞以規則為基礎的國際貿易，不利兩岸農漁產品貿易的健康發展。

兩岸農漁產品貿易往來行之多年，農產品檢疫涉及公權力事項及技術性問題，須由雙方主管部門溝通，才能務實解決。本會多次呼籲陸方，不要將經貿措施當作對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先卡住、再施惠」，此種作法無助於兩岸農漁產業長遠發展及兩岸良性互動。本會也要提醒農民，農產外銷仍需注意市場穩定性，避免再受傷害。