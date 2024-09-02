花椰菜及牛番茄是台灣冬春季常見蔬菜，為提升國產蔬菜加工品價值，農糧署與中興大學食品暨應用生物科技學系，共同輔導農民團體突破關鍵加工技術，首創國產花椰菜全利用加工設備，利用瞬間液態冷凍技術，生產有別於進口的國產花椰菜米，並與西北食品公司、鈺統食品公司合作研發新產品。

此外，也與展鮮農產生技公司合作導入個別急速冷凍技術開發冰釀牛番茄，2日在該校食品暨生技實習工廠舉辦記者會，展示國產花椰菜米與牛番茄加工產品，期許食品業者及團膳業者，多加應用，開創新商機。

農糧署說，為提升國產花椰菜全株利用率，創造最大經濟價值及永續發展，該署和興大特聘教授謝昌衛共同輔導農民團體及加工設備業者，成功建置首創國產花椰菜全利用加工設備，從花到莖都充分利用，並且以瞬間液態冷凍（Instant Liquid Freeze,ILF）系統性鎖住花椰菜米鮮美，有別於進口花椰菜米的加工技術，更完全地保留國產花椰菜全株價值。

同時，攜手國內優質加工業者，開發一系列國產花椰菜米產品，包含調理食品專家－西北食品公司，創新研發三款「冷凍調理花椰菜米組合包（糖醋里肌／咖哩雞丁／紅燒牛腩）」，以及健康食品專家－鈺統食品公司，將花椰菜米，搭配植物肉打造首創「植物肉堡排-花椰菜米餐盒」、「植物肉水餃-花椰菜米口味」，讓消費者品嘗到品質優異、營養新鮮的國產花椰菜米，更輕鬆攝取膳食纖維。

農糧署說，牛番茄富含維生素與礦物質，且低熱量，常作為生菜沙拉、三明治及漢堡食材，為充分保鮮牛番茄品質和營養價值，該署輔導展鮮農產生技公司以個別急速冷凍技術 （Individual Quick Freezing,IQF）成功開發「冰釀牛番茄」。

該公司另以超高壓低溫食品加工技術（High Pressure Processing，HPP）開發「HPP梅蜜番茄飲」，並取得產銷履歷加工驗證，有別於傳統罐裝飲品，充分保留國產牛番茄風味及營養素，為炎炎夏日提供更健康、更清爽的飲食新選擇。

農糧署透過產官學界共同努力下，創新研發蔬菜加工技術，開發新產品，不僅提升國產花椰菜及牛番茄多元應用性，更提高蔬菜加工產品附加價值，歡迎食品、團膳及消費者多加選購，支持國產蔬菜產業。