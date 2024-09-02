仁川國際機場2日在機場的一個垃圾收集區內發現了300多發子彈，警方已經啟動調查。

韓國中央日報報導，仁川國際機場公司2日表示，這批子彈是在週一早上發現在第一航站樓東側的一個垃圾收集區內。

仁川國際機場警察廳立即收回了這些子彈，並與有關部門進行了聯合調查,但沒有發現任何嫌疑人。

當局計畫進行進一步調查，包括指紋鑑定，同時也考慮到離境的美軍人員可能因為無法帶子彈上飛機而將其丟棄的可能性。