破產年年有，今年特別多？由於美國利率長期處於高檔，對企業造成巨大壓力，今年聲請破產保護的公司數量大幅攀升，餐飲業更成重災區。今年來美國至少有10家知名連鎖餐廳聲請破產保護，光是在8月就有3家步入破產之列。

據美國財經媒體CNBC報導，BankruptcyWatch的統計數據顯示，截至8月20日，美國今年破產聲請數量已激增49%。購物中心零售商Express、療養院連鎖店LaVie Care Centers與工藝品零售商Joann Fabrics and Crafts都是今年聲請破產保護的公司。

美國企業破產數不斷攀升，餐飲業也無法倖免。不包含加盟商，今年至少有10家知名連鎖餐廳聲請破產，光是8月就有3家連鎖餐廳提交破產聲請，預計今年底前還會有更多餐廳面臨相同困境。

報導分析指出，消費者削減支出、成本上升，加上消費者重返疫情前用餐習慣的速度緩慢，這3大原因導致美國餐飲業陷入蕭條。

今年已聲請破產保護的10家知名連鎖餐廳包括Roti、Buca di Beppo、World of Beer、Rubio's Restaurants、Melt Bar & Grilled、Kuma's Corner、Tijuana Flats、Sticky's Finger Joint、Boxer Ramen（拳擊手拉麵）與Red Lobster（紅龍蝦）。