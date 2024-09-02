中鋼集團旗下「中鋼運通公司（中運公司）」，先前遭中鋼運通工會控訴，近5年超過300名台灣船員失去工作，等待派船的台灣船員勞健保更被中止，企圖逼退更多台灣船員。中鋼運通工會2日指出，9成會員投票同意罷工，是台灣海運史上第一次船員取得合法罷工權，預計本周討論、規畫罷工準備工作及計畫。

中鋼運通工會表示，為捍衛台灣船員工作權及勞動權益，中鋼運通工會依《勞資爭議處理法》，8月16日至30日在21艘航行於海上的船舶、在岸進行罷工投票，今日中午在中鋼運通工會監事及律師劉冠廷、蔣聖謙的見證下開票。

中鋼運通工會指出，最終開票結果顯示，中鋼運通工會487名在船及在岸會員，共413人參與此次投票，投票率高達85％，同意罷工會員票數371票，占投票會員比例9成，依照《勞資爭議處理法》，正式取得合法罷工權，也是台灣海運史上船員首次取得合法罷工權。

中鋼運通工會補充，21艘目前航行於海上的船舶中工作的工會會員，投票率更高達99％，其中86％在船工作工會會員參與投票並同意罷工。

中鋼運通工會強調，工會深信絕大多數台灣船員會員以實際行動，展現捍衛自身工作權無與倫比的決心與意志，嚴正呼籲中鋼通運公司承諾逐步減少派用中國大陸及外籍船員，優先保障台灣船員工作權，主責的政府機關包括勞動部與經濟部須立即正視，並要求中鋼運通公司儘速正面回應。

確定取得合法罷工權後，中鋼運通工會表示，將在本周儘速召開會員代表大會及理監事會，針對一包含旦資方與政府持續罔顧工會訴求及台灣船員工作權，後續於航行中的船舶上實際執行罷工的各項準備工作與計畫，以及在岸上擴大號召會員、家屬以及各工會友會，規畫更大規模的陳抗行動，進行進一步討論與完整規劃。