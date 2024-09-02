藝人愷樂（蝴蝶姐姐）過去因涉及羅志祥、周揚青的感情糾紛後，消失在演藝圈，而這4年的時間還不斷傳出祕婚、有意復出的消息，令外界十分關注。如今，隨著愷樂宣布懷孕後，就有人在她threads上發現，其實她一直都有在關注時事，引發討論。

愷樂今（2日）下午突然在IG、threads平台上雙雙宣布自己懷孕的消息，並附上一張寶寶吐舌頭的可愛超音波圖，一句「Hello！9月！」格外讓人興奮，似乎終於走出陰霾，準備要和大家分享新生活。

不過就有網友發現，其實愷樂早在2023年7月加入threads的行列，也就是說愷樂早在1年多前，就有持續在關注網路時事，讓紛紛推測即將要重返社群平台。

有網友抓到愷樂辦threads帳號的時間，推測她一直都有在關注時事。（圖／threads@butterfly092288）

無論愷樂會不會復出演藝圈，大家都給予祝福與鼓勵。截稿前，該貼文湧入22萬人次觀看、1萬多人按愛心、1567人分享，眾人紛紛留言，「大家都想念你」、「超級喜歡看有妳的節目，有好消息超讚的」、「可以叫他毛毛蟲嗎，蝴蝶姐姐終於回來了」、「想不到愷樂在這復出了，還懷孕了，太Shock了」、「希望蝴蝶姐姐可以復出。」