國安會諮詢委員李育杰2日率團赴澳洲出席「雪梨對話」，他強調，全球AI發展不能沒有台灣，因為在AI產業鏈上，不能沒有台積電或廣達。每個國家都需要建立自己的AI基礎設施，如果台灣人都使用來自中國的人工智慧程式，將構成國安風險。解決之道是發展自己的大型語言模型，以掌握AI主權。

由澳洲戰略政策研究所（ASPI）主辦的「雪梨對話」（The Sydney Dialogue），是澳洲針對資安與新興科技議題的年度盛事，來自澳洲、美國、英國、立陶宛、荷蘭、菲律賓、日本、新加坡、巴紐、東加及我國等30國的產官學界人士共同參與。

會中討論人工智慧應用發展、反制複合式威脅、印太海空數位連通及數位基礎設施、打造韌性經濟、數位產業創新發展、數位時代的全政府國防準備、假訊息及民主等議題。

李育杰在「雪梨對話」的「為民主設計科技」場次中，與澳洲外貿部資安大使Brendan Dowling進行深度對談，暢談台灣在AI產業供應鏈上不可或缺的地位，並分享台灣在面對假訊息等新型態複合式威脅下，如何運用科技提升數位韌性，以捍衛民主價值。

李育杰指出，台灣被「經濟學人」稱為「世界上最危險的地方」，然在應對自然災害，以及不間斷的資安攻擊等現代威脅，使得台灣民主韌性更加強健。台灣在科技運用過程中高度重視人權核心價值，在COVID-19防疫期間所使用的台灣社交距離應用程式，並未犧牲人民的隱私權。

此外，他說，全球AI發展不能沒有台灣，不僅僅是AI存在於「TAIWAN」這個字當中，更是在AI產業鏈上，不能沒有全球最大的晶片製造商TSMC，或是伺服器製造業商廣達等公司，凸顯台灣是全球AI產業鏈上的重要一環。

李育杰強調，每個國家都需要建立自己的AI基礎設施。在面對ChatGPT大量使用簡體字語言，以及百度也推出「文心一言」的情況下，如所有台灣人都使用來自中國的人工智慧程式，中國就能逐漸掌握台灣想法，進而透過演算法指導台灣該如何做，足以構成國家安全風險。

他說，台灣作為民主國家，解決之道是發展自己的大型語言模型，發展以台灣主體性為文本的「可信任生成式AI對話引擎」（TAIDE），以掌握AI主權，台灣也會持續加強教育及科技運用，持續提升台灣民主的韌性。

澳洲外貿部資安大使Brendan Dowling則高度肯定台灣民主，並稱，在面臨經常性地緣政治環境造成的壓力下，台灣堅持「網路安全就是國家安全」，也因此認定，台灣是澳洲在資安議題上的絕佳夥伴。

李育杰一行在出席「雪梨對談」期間，也與多個理念相近國家交流互動，尋求合作契機。同行團員包括我國駐澳洲代表徐佑典、數位發展部資通安全署副署長鄭欣明、國家資通安全研究院副院長林盈達及資訊工業策進會資安科技研究所總監許建榮等人。