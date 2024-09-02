民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回。對此，前立委郭正亮2日就表示，「北檢不會輕易讓步的，接下來他們必然去跟沈慶京、彭振聲談判，希望他們能夠在資金、介入決策裡面，提供更明確的證據」，郭正亮還提到，「據我了解，地方法院的法官，對於這種重要的高官的羈押案，他們不太願意判，因為他們不想惹這種事，兩邊力量都很大」引發討論。

郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這個是北院跟北檢意見不一致，北院認為北檢並未提出足夠份量的證據，事實上北檢是兩個罪同時聲押，第一個是行賄，北檢拿不出收錢的證據；第二個是圖利，北檢也拿不出柯文哲介入決策的證據，這是北院的認知，就認為這樣的情況下，柯文哲基本上沒有罪證，就直接無保請回，這是第一輪」。

郭正亮也強調，「因為北檢不會輕易讓步的，北檢不是毫無成果，他們事實上已經成功羈押了應曉薇、沈慶京、彭振聲，只是沒有成功羈押柯文哲，所以接下來他們必然去跟沈慶京、彭振聲談判，希望他們能夠在資金、介入決策裡面，提供更明確的證據，一定是這樣搞，北檢的邏輯本來就是如此」。

郭正亮最後也說，「而且據我了解，地方法院的法官，對於這種重要的高官的羈押案，他們不太願意判，因為他們不想惹這種事，兩邊力量都很大，因為上面還有高院」。

★未經判決確定，應推定為無罪。