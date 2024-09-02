民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。對此，前立委沈富雄2日就表示，「如果要讓柯文哲在京華城案一刀斃命的話，是不能講理論的，最好是匯款的金額和金流」，引發討論。

沈富雄2日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲昨天是在眾人意料之外，渡過了層層危機當中，一個很小的前戲、序曲」，沈富雄強調，「如果要讓柯文哲在京華城案一刀斃命的話，是不能講理論的，最好是匯款的金額和金流，檢察官不只讓大家失望，彭振聲不久以前的無保請回，到昨天的聲押禁見成功，到底發生什麼事情？再來是柯文哲他要回家，結果當庭逮捕、提審、提審駁回、不能回家，不到一天就無保請回，這就進入我講的，我覺得北檢辦這個案子是零零落落」。

沈富雄也提到，「今天北檢要抗告是應該的也符合眾望，昨天這個結果，藍得很賭爛，綠的也很反彈，昨天高興的只有柯文哲的人，這犯了藍綠的眾怒」，沈富雄最後也說，「藍綠都不喜歡，真的是藍綠都不樂見昨天的結果，所以檢察官的抗告是必然」。

★未經判決確定，應推定為無罪。