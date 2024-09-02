外交部長林佳龍今天接見台灣聯合國協進會（TAIUNA）宣達團，林佳龍透露，宣達團此行將參與僑界、美國智庫哈德遜研究所共同主辦的論壇，並拜會美方政界、媒體人士，並針對中國近年來對聯合國 2758號決議文的錯誤詮釋為台灣發聲。

TAIUNA是2003 年由前國策顧問陳隆志及美國長老教會駐聯合國辦公室主任Robert Smylie 等人倡議籌組成立，20多年來為台灣奔走、讓國際社會聽見台灣人民的聲音。

林佳龍今天接見TAIUNA宣達團代表林逸民、 榮譽顧問蔡明憲與宣達團成員，感謝TAIUNA 多年來致力推動台灣參與國際社會，除了定期出版刊物及舉行講座外，每年也籌組宣達團，在世界衛生大會舉辦期間赴日內瓦、在聯合國大會期間赴紐約、華盛頓等地，是代表台灣社會的力量，也以實際行動發揮「人人都是外交官」的精神。

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他說，這次TAIUNA宣達團行程，將參與僑界、美國智庫哈德遜研究所共同主辦的論壇，並拜會美方政界、媒體人士，他也請外館協助宣達團的行程。

面對近年國際情勢、地緣政治格局改變，中國對台的威脅日益緊迫，林佳龍指出，TAIUNA 也將針對中國近年來對聯合國 2758 號決議文的錯誤詮釋為台灣發聲，今年以來，包括美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、澳洲國會都針對聯大 2758 號決議發表言論或通過決議，力挺台灣參與國際。

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他認為，參與運動要充滿希望，日前美國前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley ）來台發表演說，也曾發表「台灣有權參與國際組織」的正義之聲，台灣是國際社會的良善力量，絕對有能力從參與中貢獻，是「世界的台灣」。

他期待這次 TAIUNA 宣達團能發揮創意及熱情，為台灣「快樂的出帆」，讓世界看見台灣。

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TAIUNA也跟林佳龍分享，去年設計新的識別 「The Missing Piece」，是拼圖也是和平（peace）的諧音。台灣處於第一島鏈的重要戰略位置，站在世界民主防線最前緣，也是維繫和平的重要拼圖。未來台灣也期望繼續與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。