女星簡愷樂（蝴蝶姐姐）自從捲入羅志祥桃色風波後，就退出娛樂圈，也鮮少更新動態。今（2日）她卻突然在社群媒體曬出懷孕超音波照片，分享當媽喜悅。事實上，愷樂曾傳出不滿婚訊被姐妹小甜甜（張可昀）曝光，兩人因此決裂，之後謝忻也和小甜甜鬧翻。如今謝忻跳過小甜甜，直接對愷樂懷孕一事表態。

據悉，過去小甜甜是愷樂和謝忻的共同好友，卻分別爆出和兩人友誼破裂消息，三人關係可說是錯綜複雜。2019年謝忻爆出和「浩角翔起」阿翔(陳秉立)不倫戀而被無限期停工。愷樂則是在2020年被羅志祥女友周揚青指控當小三。在兩位閨密陸續因為感情糾紛登上新聞版面時，小甜甜也在節目《命運好好玩》大聊兩人桃色風波。

小甜甜節目上聊愷樂、謝忻桃色風波。（圖／翻攝自《命運好好玩》YT）

愷樂突宣布閃孕，謝忻送祝福。（圖／翻攝自愷樂 Threads）

小甜甜提到自己很生氣好友謝忻捲入婚外情，畢竟對方是有家庭的狀況，表示是好朋友的話，就要告訴對方不對的事情。提到自己被網友酸說是幫兇或是早就知情，她反駁：「再好的閨密，我覺得就是私底下，一定有一些不知道的事」。並提到網友八卦不知道小甜甜有沒有在羅志祥「多人運動」名單裡，而有點開心自己被歸類到裡面，因為條件都要是「正妹」，但一方面也覺得很衰。

雖然節目上「笑果」十足，但不知道當事人謝忻和愷樂聽到後，會有什麼想法。此外，愷樂也曾傳出不滿小甜甜曝光她的婚訊，謝忻最後則是因為，多次被小甜甜指責養死她的寵物，而交惡至今。現在愷樂公布閃孕消息，並同步在Threads上首發喜訊，謝忻也現身留言區寫下祝福：「恭喜妳！」可以看到過去的「閨密」似乎已經大洗牌。