民眾黨黨主席柯文哲被檢方指控涉入京華城容積率弊案遭到聲押，並有報導稱發現不明金流，惟台北地院2日凌晨裁定無保請回。國民黨立委謝龍介踢爆，台北市民進黨政治人物，每天存10萬元，存了2000多萬，這個案子被壓下來還沒辦。

謝龍介2日在《少康戰情室》指出，柯文哲被指控涉入京華城案，原本說公關費有2億元，又說4700萬元，到了法院只提到170萬元，還去ATM存入，好像很有問題。

謝龍介分析，去ATM存入不一定有問題，為什麼？台北市近年有一個案子，是民進黨政治人物，每天存10萬元，存了2000多萬，這個案子被壓下來還沒辦。

謝龍介質疑，2000多萬都不辦，現在要用170萬收押一個市長、總統候選人？這不對。而且太太還解釋這分別是什麼錢、什麼錢，要成立收賄很難。

謝龍介也說，圖利很難成立，但檢察署要辦圖利並不困難，要以圖利罪聲押，卻蠻困難的，必須強調有對價。

謝龍介直言，這次就是辦案姿勢不優美，揮棒姿勢歪了，打不到球，記一好球。最後北檢會打出安打，或是被三振？還不知道。

★未經判決確定，應推定為無罪。