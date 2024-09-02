一對情侶結婚時，總會經過許多磨合。一位網友分享，有對新人近日登記結婚，當天女方家長訂了一家4千多元的餐廳，雖然男方家赴會的人數較多，結帳時卻沒有買單，讓老婆覺得被佔了便宜，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，由於雙方商議不用聘金、嫁妝的儀式，新人只有簡單的登記結婚，當天女方家長訂了一間4千多元的餐廳，女方去了3位大人、男方家則是4大1小，結帳時男方並未買單，沒想到老婆覺得這是佔了她家長便宜，讓原PO忍不住好奇，「是老婆太愛計較？還是大家會怎麼想？需要老公出面溝通？」

對此，許多網友紛紛回應，「女方長輩主導的飯局，要男方出錢？這家子臉皮也太厚了吧？」、「一般不都是誰訂餐廳誰付錢嗎？」、「女方家長訂的為啥要男方出錢？而且為什麼不是新娘自掏腰包，還要長輩出錢？」；有人認為，該請客吃飯的人是結婚的新人，「小倆口自己出錢～當作請長輩吃飯好了」、「男方長輩不出錢我覺得沒什麼，新人沒主動買單比較白目」。

但也有不少網友提到，4千元金額其實不大，若連這點小錢也要計較，乾脆離婚比較好，「建議離婚，現在不爽4千元，下半輩子最好能一起走完，及早拆夥吧」、「4千付一付就好了吧，連4千都要糾結的話你們以後走得長久嗎…」、「4千多氣到發文，是有多窮」、「4千塊自己出一出就好了吧…」。