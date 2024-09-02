民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案，遭北檢依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，但北院開聲押庭後，認為柯「犯罪嫌疑不重大」，無保請回。在事前輿論一片看壞聲中，仍有部分評論者早就認為柯文哲能過關，如精神科醫師沈政男、藍營桃園市議員詹江村等，還有媒體人謝曜州。謝曜州甚至指出，民進黨立委王世堅早就相信柯文哲不會被押，而他又自我要求說到做到，所以拒絕吞曲棍球，而選擇自己做得到的高空彈跳。

柯文哲2日凌晨傳出無保請回，白營小草當場在北檢前歡聲雷動。沈政男隨即發文表示「哥有沒有說，阿北不會有事？」前幾篇分析文預言實現。

詹江村也說「這幾天，我推掉所有的通告，理由是我的意見，不是觀眾的主流意見，我上節目會害電視台被罵！因為我不認為京華城案，阿北會有事，可能最多就是圖利，沒有理由被羈押！以我觀察北檢的性子，有直接證據，媒體早就爆翻天了，怎麼可能只是所謂交代不清楚的170萬？」

謝曜州也喊「果然被我料中，阿北翻身了？不是瞎猜，是分析推敲。昨天直播都有拆解。」

謝曜州還指出，王世堅表面是地表上最強柯黑，實際上是最愛柯文哲的人。他知道自己扶龍命格，他也深信柯文哲不會被押，所以當柯文哲嗆他賭吞曲棍球的時候，他縮了，他說要改賭高空彈跳。為何？其實自己上週在節目就有分析，因為王世堅相信不會押，所以要改賭一個他辦得到、而且他早就做過的事情。吞曲棍球，會要他的命，不吞的話毀了他的誠信。「世間有一種愛，叫作世堅的愛！」

★未經判決確定，應推定為無罪。