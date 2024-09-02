亞洲唯一、全民瘋賽車！全國矚目的Red Bull Showrun Taichung倒數一個月，即將登台，主辦城市台中市政府正緊鑼密鼓籌辦賽車展演活動，台中市長盧秀燕2日在捷運北屯總站，首度開箱紅牛賽車彩繪列車，車廂內部完全複製當日市政路封街展演的現場，令人驚艷。「

盧秀燕表示，此為台灣首次舉辦封街賽車展演、也是亞洲唯一，除邀請全民踴躍搭乘彩繪列車打卡，並宣布六大台中加碼，包含食、宿、遊、購、行通通享優惠、公車捷運單日票最低63折等，期盼「讓大家看見台中、享受台中」。

盧秀燕指出，Red Bull Showrun Taichung 將於9月28日在台中市政路登場，市府現正在做最後整備，除再加強城市景觀建設，各局處也搭配各式行銷活動。

她2日首度開箱Red Bull Showrun Taichung 專屬的台中捷運彩繪列車，該列車由Red Bull授權，車廂完全複製當日市政路封街展演的現場，車廂中可看到整列列車變成賽道、市政路的路標，地上也有賽車燒胎痕跡，更有Oracle Red Bull Racing冠軍車隊賽車手照片，「歡迎大家來搭乘打卡」。

盧秀燕說，此列車自2日開始行駛至9月30日，若想更精準掌握該列車動態，可至台中捷運APP了解相關資訊；邀請市民參加Red Bull Showrun Taichung務必搭乘捷運前往，市府站與水安宮站，皆有安排打卡景點，搭捷運才是完整體驗這場盛會。

不僅如此， 盧秀燕強調，此次也推出台中6大優惠，除食、宿、遊、購、行通通享優惠，包括超過200家特約店家、國運中心二人同行一人免費、公車捷運單日票最低63折、限量Red Bull授權悠遊卡、台中通APP答題挑戰抽原廠模型車與住宿券，以及逢甲、一中商圈限量500元優惠券等6項好康。

盧秀燕提到，這是第一次在台灣舉辦封街賽車展演、也是亞洲唯一！這非常不容易，過去Oracle Red Bull Racing車隊，曾分別在美華盛頓、日本東京，及捷克布拉格舉辦，選擇的地點大多都在首都，而在台灣選擇了台中，這說明台中在世界眼中，已有首都級的表現，感謝市民家人、市府同仁的努力，感謝Red Bull的籌辦團隊，讓世界看見台中、讓世界選擇台中。

此外，這次封街展演的Oracle Red Bull Racing 車隊連年奪冠，是世界排行第一的車隊，且將於28日的展演3萬張門票，也被秒殺！這次台中可以獲國際及Red Bull認可，成為台中第一亞洲唯一舉辦Showrun的城市，市府深感榮幸，將全力以赴辦好相關活動，也歡迎大家提前來到台中享受、欣賞城市。

盧秀燕說，此次封街展演的道路是市政路，是台中市指標性道路之一，最方便抵達現場的方式，就是搭乘捷運。根據主辦方資料，此次活動3萬張票中，約有8成以上都是非台中市民，來自台灣各地或其他國家，呼籲大家可搭乘高鐵再轉乘台中捷運，在水安宮站或市政府站下車。而捷運周遭也有諸多站點，有非常著名的景點、商圈或美食，大家也可至捷運各站享受台中美食、好好欣賞這座城市。

運動局指出，台中有舉辦世界級慶典的能力，2023年迎接睽違10年的世界棒球經典賽WBC在台中，2024年再度迎來Red Bull Showrun Taichung，賽車展演單日預計帶動超過3萬人潮，近8成是從外地抵達台中的遊客，市府把最好的慶典帶到台中，用慶典帶動經濟，給市民更好的生活，市府與民眾一起拚經濟。

運動局說，感謝市民的熱烈期待，市府在府前廣場，舉辦Showrun Party設有1300吋大螢幕的轉播，在府前廣場同步展出RB19冠軍賽車與眾多美味餐飲小吃，為Red Bull Showrun Taichung增添美味氣息，並且現場展售Red Bull Showrun專屬周邊商品，廣大市民朋友可以穿著限定賽車潮服一邊享受美食、一邊觀賞刺激的世界一級賽車飆速展演！

出席貴賓，包含市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、台灣紅牛公司運動行銷經理江宜臻、立委黃健豪、廖偉翔，台中市運動局代理局長游志祥、台中捷運公司董事長顏邦傑、數位治理局長林谷隆、觀光旅遊局長陳美秀、經濟發展局長張峯源、交通局長葉昭甫、法制局長李善植、新聞局長欒治誼、建設局長陳大田、地政局長吳存金、消防局長孫福佑、研考會主委劉彥澧、客委會主委江俊龍、文化局副局長曾能汀。

另外，還包括中華民國體育記者協會理事長黃顯祐、北屯區公所代理區長徐宏銘、台中市工策會副總幹事王文興、兆基管理顧問公司策略發展室特助鍾彗琳、事業開發處部長張智洋；立委楊瓊瓔、黃仁、麥玉珍、議員林祈烽、沈佑蓮、林霈涵，及曾朝榮等服務處，也派代表共襄盛舉。