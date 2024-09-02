彰化一名男子阿德（化名）與阿娟（化名）是夫妻，阿德指控男子阿忠（化名）與他人妻子長期發生不正當關係100次，提告要求阿忠要賠償他精神撫慰金80萬，法院最終判決阿忠須賠償精神損害費8000元。可上訴。

阿德主張，阿忠自民國108年起，與其妻子阿娟在汽車旅館以每月兩次的頻率發生性行為，長達四年之久，合計達百次。阿德認為，此舉嚴重破壞了他與妻子的婚姻關係，並對其精神造成了極大痛苦，遂訴請賠償80萬元。

阿忠對此表示否認，強調自己並未逾越朋友分際，也未與阿娟正式交往，且聲稱阿德與其妻子阿娟的感情早已淡薄，未對阿德造成任何實質損害，並請求法院駁回阿德的訴求。

法院經審理後發現，阿忠與阿娟於112年12月12月25日傳訊「明天、見」；翌日傳送「出發、到了、7-11」；阿娟於113年1月17日臉書與阿忠對話稱：「我再等幾天看看月經有沒有來」，阿忠稱「如果中，你有什麼想法」，阿娟回：「叫你帶套，你都體外射精但也有風險」等語。另外99次惟阿娟對首次及其他性行為之發生時間及地點，均不復記憶，且阿德所提對話中，並無阿忠與阿娟討論其他性行為次數之內容，阿德主張阿忠與阿娟間尚發生其他次數性行為等語，不足採信。

法官認為，阿忠與阿娟確曾於112年12月26日在汽車旅館發生性行為，並有LINE和臉書對話紀錄作為佐證。法院認為，阿忠明知阿娟已有夫，卻仍與其發生不正當關係，已構成對阿德婚姻關係的嚴重侵害，並對其造成精神上的傷害。法院考量被告的經濟狀況及其行為的情節輕重，認為阿德所求賠償金額過高，最終裁定阿忠需賠償8,000元為適當。可上訴。