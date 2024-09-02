公民團體發動基隆市長謝國樑罷免案，罷免投票即將於10月13日舉行。罷免團體2日下午發文，表示謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作社的員工及二信中學教職員工為其宣傳反罷免。對此，謝國樑直言：他根本沒有，也不需要做這樣的動作。

公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉2日下午透過新聞稿表示，該團體日前收到一段錄音檔，指謝國樑動用個人資源，要求基隆市第二信用合作的員工必須在9月6日之前，交出一份動員名單。

此外，也有消息指出二信中學的教職員工還在餐會中，人手一把「反罷免扇子」儼然成為一場謝國樑的造勢。李晏蓉表示，根據《教育基本法》第6條規定，謝國樑動員二信合作社及二信中學員工的行為，明顯已嚴重違法。

對於罷團的指控，謝國樑表示，在這次的罷免投票中，已經有非常多的基隆市民打算要站出來投下不同意罷免票，因此他根本沒有，也不需要做這樣的動作。

謝國樑說，他每一次到選舉的時候，就會承受許多類似的無謂攻擊，但不管對手是誰，永遠都拿不出證據。

另外，謝國樑在出席2日傍晚與6位立法委員掃街宣講的活動時，向民眾表示原本將於9月6日舉辦的大型造勢活動，受到颱風摩羯的外圍環流影響，將改期舉行。對此，謝國樑表示，考量到颱風的外圍環流可能帶來的風雨，以及基隆市以防災優先的需求考量，因此在幾經考量後，原本預計於9月6號舉行的大型造勢活動，改期至改到10月初舉行。