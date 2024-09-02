根據智庫韓半島未來研究院最新調查，韓國20至49歲人群中有超過40％表示沒有生育意願，然而，若政府和企業願意提供更多補助，當中有將近一半的受訪者可能會重新考慮生育。

這項調查針對2000名20至49歲的韓國男女進行，結果顯示，受訪者中有42.6％表示不打算生育。其中女性比男性更不願意生育，比例分別為52.9％和33.1％。在年齡層面，40多歲的受訪者中有高達63.9％表示無生育意願，這一比例在30多歲和20多歲人群中分別為35.2％和23.6％。

調查進一步分析了不願生育的原因，結果顯示，女性無意生育的主要理由分別是「沒有感受到生育的必要性」、經濟壓力以及教育費用過高。男性的前三大理由則為就業狀況不穩定、經濟壓力以及沒有感受到生育的必要性。

儘管如此，調查也顯示，政策和企業的支持仍可能成為改變生育意願的重要因素。在沒有生育意願的受訪者中，44.1％表示如果政府政策和企業補助大幅增加，他們可能會考慮生育。相比之下，55.9％的人則表示無論如何都堅持不生育。

在無意走入婚姻的受訪者中，類似的情況也有所體現。調查顯示，在544名無結婚意願的未婚男女中，有38.6％表示如果政策和企業補助增加可能會改變想法，剩餘61.4％則表示即使政策有所變化，依然不願結婚。

該調查還評估了各種補助措施對提高生育意願的影響。在政府方面，「擴大育嬰假和補助」以73.4分（滿分100分）名列第一，其次是「按月發放父母補助及兒童津貼」、「減免兒童醫療費」、「加強托嬰支援」以及「增設公立托兒所及幼兒園」。

在企業方面，「補助子女教育費用」、「補助托嬰費用」、「開放育嬰期縮短工時」和「男性育嬰假義務化」等措施獲得較高的評價。

上述調查結果凸顯出韓國年輕一代對生育的顧慮，以及他們對政策和企業的期待。在當前的低生育率趨勢下，如何制定有效的支持政策，成為了韓國政府和社會各界亟需解決的重要課題。