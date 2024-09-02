女星愷樂（蝴蝶姐姐）2020年因捲入羅志祥、周揚青的感情糾紛，甜美形象重創而退出螢光幕4年，過去還傳出她與醫師老公結婚，沒想到2日終於公布好消息，曬出超音波照宣布升格當媽，引來外界祝福，而昔日的主持戰友黃偉晉、邱鋒澤也現身留言區祝賀。

愷樂2日不僅被發現默默開設社群平台Threads，還曬出超音波照宣布懷孕消息，令外界相當震驚，同時也吸引許多圈內好友發聲祝賀，其中同為《娛樂百分百》主持群的邱鋒澤、黃偉晉也現身留言區回應：「hello」、「恭喜姐！」

愷樂宣布懷孕，昔日主持搭檔現身祝賀。（圖／Threads@weijin_huang）

黃偉晉自團體SpeXial出道後，就跨足歌手、演員、主持等領域，並在《娛樂百分百》獻出主持處女秀，後來與羅志祥、愷樂搭檔，因表現亮眼受到許多觀眾喜愛，便一直維持到現在。而邱鋒澤自歌手出道後，同樣先在《娛樂百分百》擔任代班主持，在愷樂退出前成為正式搭檔，也與愷樂有短期接觸，主持功力多少都受對方影響。

《娛樂百分百》開播至今已27年，輪換過許多主持群，其中羅志祥與愷樂主持得最久，期間內甚至榮獲金鐘獎肯定，怎料後來因感情糾紛雙雙退出節目，如今曾有接觸過的現任主持黃偉晉、邱鋒澤都現身道賀，想必與愷樂的相處不錯。