8 月26 日，共和黨總統參選人川普(Donald Trump) 前往維吉尼亞州阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)，本應是一次簡單的合影，卻演變成一場政治爭議。賀錦麗(Kamala Harris) 指責川普竟然在阿靈頓競選，完全不尊重國家；川普陣營則否認指控，表示他獲得家屬的同意與支持 。

半島電視台報導，這不是川普第一次在阿靈頓國家公墓引發話題。2021年，川普參加喀布爾機場爆炸事件喪生的13名美國軍人，前往致敬的並獻花圈儀式，就被批評假藉軍人致敬活動在造勢。

但是這一次更為明顯，川普在其TikTok帳戶上發的競選短影片中，利用阿靈頓的活動影片和照片當素材。根據美國聯邦法律，禁止在軍人公墓周圍或附近進行競選活動。

引起關注的不僅是川普競選團隊，將訪問國家墓地用於政治目的。美國軍方證實，當天川普競選工作人員「推開了」一名墓地工作人員，因為該工作人員試圖阻止在軍人墳墓附近拍照和攝影。

美國軍方也正式表態，批評了川普的競選活動。美國陸軍發言人在聲明中表示：根據聯邦法律、陸軍法規和國防部政策，明確禁止在軍人公墓進行政治活動。」

不過，目前還沒有流出墓地工作人員與川普競選助理之間對峙的錄影畫面。川普競選團隊稱，當天是獲得了陣亡士兵家屬的許可，所以才會拍攝。聲明還提到：「無論是士兵家屬還是川普總統，都沒有違反墓地規定或政策。」

川普競選團隊很技巧的透過阿肯色州參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）來發表聲明，科頓是川普的支持者，也是退伍軍人，由他來發聲明可以減少衝擊。

賀錦麗競選團隊當然不會放過這個機會，他們在 X平台(也就是推特)上發表長文批評川普，稱「軍人公墓是一個莊嚴的地方，不是政治場所。」

As Vice President, I have had the privilege of visiting Arlington National Cemetery several times. It is a solemn place; a place where we come together to honor American heroes who have made the ultimate sacrifice in service of this nation.



It is not a place for politics.



And… — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024

賀錦麗副總統說：「如果有一件事是我們身為美國人都可以同意的，那就是我們的退伍軍人、軍人家屬和服役人員，都應該受到尊重，絕不可被貶低。」

「我相信，無法履行這一簡單而神聖職責的人，永遠不應該再次使用美利堅合眾國總統的印信。」

然而，川普競選團隊已爭取到陣亡家屬的支持，陣亡士兵的父母為川普辯護，同時批評民主黨總統拜登與副總統賀錦麗。

史密茲準尉(Jaclyn Schmitz)的母親在一段影片中表示：「賀錦麗，妳的聲明只不過是一種政治鬥爭，拿來打擊川普總統。妳從來沒有站在我們的立場走過一天。我們的孩子因為你們的政府而被謀殺，你們也應該承擔部分責任。」