輕颱摩羯目前位於馬尼拉北方陸地，以每小時16轉11公里速度向西北西進行。前氣象局長鄭明典觀看衛星雲圖後發現，菲律賓陸地上現在有很強的對流雲正在發展中，預言「這會有大範圍的災情！」

鄭明典在個人臉書發文表示，受到摩羯颱風影響，菲律賓陸地上有很強的對流雲正在發展中，「高強度加上移動緩慢，這會有大範圍的災情！」

對此，許多網友紛紛回應，「天佑菲律賓」、「還好沒來台灣，否則…」、「為什麼九月還是這麼燙啊，曬了真的會刺痛耶」、「求主憐憫，世界平安」、「外圍明晚就開始影響了」、「阿彌陀佛，希望平安，祝福平安」；另外還有身在菲律賓當地的民眾分享現場風雨狀況，「剛好在菲律賓馬尼拉，真的超大…」。

氣象署指出，受到摩羯颱風影響，明晚至周四（3日至5日）基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周五（6日）南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，東北部、東部地區亦有局部短暫陣雨，中部以北地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。