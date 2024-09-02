蘆洲警分局外觀。（張鎧乙攝）

新北市蘆洲區2日驚傳一起雙屍命案，69歲的涂姓老翁與39歲長子被發現遺體倒臥室內，雙雙明顯死亡，僅留患有思覺失調症小兒子在門外。據悉，老翁患有帕金森氏症、臥床多年。至於案發詳情，仍有待檢警進一步調查釐清。

蘆洲警分局長詹志文表示，2日傍晚5時許接獲報案，表示疑似有疾病救護案件，經員警會同消防人員破門進入查看，發現父子倒臥室內，已無生命跡象，僅留患有思覺失調症小兒子在門外。經鑑識人員勘查採證，排除外力介入，詳細死因將報請檢察官相驗由法醫釐清。

據了解，涂家為中低收入戶，平時由衛生所與蘆洲社福中心關懷，並有長照服務介入協助。66歲的涂母目前因故住院治療，家中僅有涂姓老翁與2名兒子同住，老翁過去經營家庭代工廠，後因罹患帕金森氏症臥床多年，2名兒子也因無業長期待在家中，家庭狀況持續惡化，而照服員1日還有進入涂家訪視，3人皆在家中。

晚間8時許，涂家的40歲長女與女婿接到警方通知，從汐止趕至蘆洲現場協助指認遺體並配合調查。據長女表示，她最後一次與家人聯繫是在今年農曆新年期間，未料竟發生如此不幸事件。