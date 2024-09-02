迎接中秋團聚好時光，遠東SOGO台北店、遠東Garden City分別祭出中秋烤肉祭及特別企劃，與親友共度佳節。SOGO忠孝館將於9月17日中秋月圓之夜，邀請消費者來到「High Tea茶飲」，當日持App至1F後方公園，即可兌換「High Tea精品手搖紀念瓶」。

遠東Garden City則將於9月13日小周末，邀消費者到1F潮美食公園戶外廣場，散步賞月聆聽美聲樂音，享受市都心最chill的月光音樂會；同時事先報名即享免費調飲一杯，揪三五好友共享月光派對。

SOGO復興館老乾杯中秋限定套餐，2380元。（SOGO提供）

而SOGO復興館「老乾杯」特別於9月14日至17日四天特別延長營業時間至23：00或23：30，同時帶來中秋限定套餐，包含天使紅蝦和牛壽司、日本和牛牛排、鰻魚和牛炊飯等。遠東Garden City則推出中秋狂歡肉肉節，首推掌門精釀啤酒餐廳火烤豬肋排、螢火部落的鑄火料理牛排、還有湊湊火鍋茶憩的巨無霸牛豚拼盤等。