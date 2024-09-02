剛滿20歲的韓國職棒起亞虎啦啦隊員李珠珢（이주은），被誇讚「美到像AI」一樣，憑藉魔性「三振舞」在台、韓兩地暴紅。先前來台參加活動，讓不少粉絲敲碗希望她可以來台灣發展。近日她在韓國球場畫面曝光，穿著素T封印好身材，展現出和過去截然不同的樣貌。

日前李珠珢現身韓國球場，有別於過去性感隊服，她這次穿上穿著一件黑色寬鬆T恤、搭配紅色真理短褲。但寬鬆衣服將好身材完全遮擋，並有點顯壯。不過她戴著貓耳髮箍，綁著可愛雙丸子頭，臉上妝容看起來十分清純，看起來像是鄰家女孩一般。

韓國啦啦隊成員李珠珢剛滿20歲，有AI女神稱號。（圖／翻攝自my._.chuuu IG）

下半場李珠珢則退去遮擋身材的啦啦隊服，換上緊身連身隊服，露出白皙肌膚，並畫上精緻眼妝和腮紅。眼下也加上星星亮片貼紙造型，看起來相當性感可愛，展現出反差美感。

美照一曝光後，粉絲立即朝聖，並大讚：「李珠珢好漂亮，性感身材女神」、「太可愛了」、「清純女神」、「起亞虎加油」。據悉，李珠珢因為一段化妝化到一半，聽到音樂響起，丟下粉撲跳起「三振舞」畫面火遍全網，讓不少藝人爭相模仿。IG影片觀看數都是百萬起跳，更有好幾支破千萬。她的IG追蹤人數則高達93萬，展現超高人氣。