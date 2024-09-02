中國政府網刊登「關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見」全文，表示要促進資源要素跨境流動，便利專業人才跨境流動，暢通外籍高層次人才來中創業管道；修訂鼓勵進口服務目錄，擴大國內急需的生產性服務進口，推動醫療健康、文化娛樂等優質生活性服務進口。

文件指出，充分發揮自由貿易試驗區、海南自由貿易港的開放先行和壓力測試作用，穩步推進全國跨境服務貿易梯度開放。

文件還指出，要完善外匯管理措施，探索基於企業信用的分級管理，提高服務貿易及服務領域對外投資的外匯業務便利度；擴大人民幣在服務貿易領域的跨境使用，支持開展人民幣跨境貿易融資和再融資業務。

還要推動數據跨境高效便利安全流動。在具備條件的地區開通國際互聯網數據專用通道，高效開展重要數據和個人訊息出境安全評估。

此外，還要積極發展入境游，優化簽證和通關政策，提高簽證便利化水平。要鼓勵國內急需的節能降碳、環境保護、生態治理等技術和服務進口，擴大綠色節能技術和服務出口。