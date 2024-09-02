Unite Here是代表美國與加拿大的飯店、賭場和機場等從業人員權益的工會組織。其表示談判沒有進展，因此決定在部分重要旅遊地點的24家飯店發動罷工抗議。

受影響地點包括舊金山、聖地牙哥、夏威夷檀香山、波士頓、西雅圖和格林威治等。還有幾個城市的工會成員準備參與罷工行動。

由於9月2日是美國勞動節，加上周末和周日為連續假期，因此是美國人出遊的重要日子。根據訂房資訊網站AAA資料，今年勞動節連假的國內旅遊人數較去年同期增加9％。因此從1日展開的罷工行動會給飯店業帶來壓力。

工會在聲明中表示，在巴爾的摩、紐哈芬、奧克蘭和普羅維登斯等城市的工會成員，已被批准可發起罷工，行動隨時都可能展開。

Unite Here在美國20個城市的4萬名工會成員，因為今年合約即將到期，所以從5月開始就與資方進行新的四年合約談判，但由於談判沒有進展，其中約1.5萬名成員已得到授權，在12個城市發動罷工。

工會指資方對員工愈來愈苛刻，批評飯店管理層經常要三個人去完成四個人的工作量，令員工承受過度壓力和必須加快工作速度。

像巴爾的摩的飯店房務員為此要求加薪，從目前每小時16.2美元調高至20美元。工會在波士頓地區，要求資方在新合約上把時薪提高10美元。

希爾頓和凱悅表示會繼續跟工會進行談判以達成公平協議。凱悅已提出應急計劃來把罷工影響降至最低。萬豪則拒絕對罷工行動做評論。