8月新車市場雖受到民俗月淡季影響，不過，總市場登錄台數2.94萬輛，仍維持一定買氣，其中，龍頭車廠和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌8月合計9870輛，市占率33.6％，創近12年同期高。TOYOTA一舉拿下整個月唯四破千輛的車款外，小商車Town Ace更殺出重圍，以1,914輛首度奪下總市場銷售冠軍車款。

單看TOYOTA於8月登錄台數為8,284輛，單一品牌市占率28.2％，休旅冠軍Corolla Cross及小商霸主Town Ace本月分別以1,903輛及1,914輛分居乘用及商用車市場銷售冠軍，進口熱銷車款Rav4本月也以1,271輛的成績，搶下進口車市場NO.1，小休旅Yaris Cross本月亦繳出1,115輛，位居全市場第四熱銷。

前四名皆由和泰車拿下，亦是8月唯四銷售突破千輛以上車款，而Town Ace自上市以來，隨立即登上同級距銷售冠軍，但8月更力壓同品牌的Corolla Cross，衝上全市場最熱銷車款，在民俗月的表現格外亮眼。

LEXUS部分，8月領牌1,586輛，市占率21.6％，為豪華車市場排名第二。各車系持續展現銷售優異成果，NX車系8月登錄646輛，累計銷售8,833輛，仍居單一車系銷售冠軍。

拚買氣，和泰車9月推出TOYOTA Yaris Cross優惠超箱的購車禮活動，於9月購買Yaris Cross並完成領牌手續，就可獲得Samsonite Red TOIIS M 28 吋行李箱。