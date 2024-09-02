內政部2日在中興大學舉辦「自然碳匯及低碳建築研討會」，與會專家提出首份國家氣候變遷科學報告，如未能有效減碳，台灣夏天將長達7個月的警訊。對此，政府將先從水泥及鋼鐵業進行排碳管制輔導，以水泥業為例，將朝低碳水泥發展，以符合減碳要求。

有關營造業或不動產業者擔心水泥及鋼鐵材料業，因被徵收碳費而調漲價格，恐將間接影響房價。對此，內政部國土管理署表示，按營造原料成本占房價15～35％。其中，與碳費徵收有關部分，主要為營造原料成本中所使用鋼鐵與水泥等費用，後續碳費徵收每噸鋼筋成本約增加2.8％，每噸水泥成本約增加9％，每立方公尺混凝土成本約增加3.2％。

以一般鋼筋混凝土住宅為例，其總造價成本估算約將增加0.9％，惟碳費徵收造成營造成本的影響，尚需就個案予以評估。

興大生命科學系特聘教授林幸助，以「自然碳匯量測與效益評估」為題，進行專題報告時表示，2030年台灣自然碳匯增匯目標值，其中，2030年森林增匯量，將由2025年的27.1萬公噸CO2當量，再增至75.8萬公噸CO2當量。

2030年土壤增匯量，將由2025年的15.9萬公噸CO2當量，再增至25.95萬公噸CO2當量；2030年海洋增匯量，將由2025年進行科技研發，再增至34萬公噸CO2當量。

與會者包括中興大學校長詹富智，及內政部長劉世芳等百餘人，劉世芳致詞時表示，為實踐2050淨零碳排的目標，我國的淨零轉型，仍有許多挑戰，現行除以「增匯」及「減碳」兩大面向努力，更需要產業界及學術界人才共同合作。

劉世芳還特別針對增匯、減碳政策討論，在「增匯」部分，內政部主管的國家公園、濕地與海岸，是台灣最關鍵的自然碳匯吸存區域，也是重要的藍碳（鹽沼、紅樹林、海草床）種原庫與復育基地。根據試算，國家公園每年森林碳匯溫室氣體移除量逾205萬公噸CO2當量，占全台林業部門移除量的9.39％。

至於盤點自然碳匯方面，以生物多樣性保育為前提，強化增匯行動。依據興大特聘教授林幸助最新研究資料，每年全台溼地（紅樹林、海草床、鹽沼），屬於藍碳的碳吸存量約48萬噸CO2當量。