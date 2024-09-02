男星王陽明主演的電影《角頭－大橋頭》近日全台上映，票房不斷突破紀錄，還蟬聯3週全台周末票房冠軍。不過日前王陽明因為「娘砲風波」掀起熱議，事後他坦言做了錯誤反應，並表示會深刻反省，沒想到他2日在社群上傳影片，霸氣放閃老婆蔡詩芸：「我只會對我老婆比愛心。」

王陽明在影片中曬出與老婆的聊天對話，透露老婆看完電影後，對他飾演的角色「麥可哥」十分欣賞，甜蜜直呼：「真的太帥了！」隨後還詢問他什麼時候會回家，讓王陽明感受到滿滿地幸福，甚至想穿著電影中的造型給老婆一個驚喜。

王陽明曬與蔡詩芸聊天對話。（圖／IG@sunnyboyyy）

回到家後，王陽明立刻走到老婆身後，並以「麥可哥」的口吻對老婆說：「欸寶貝，麥可哥回來啦！幫麥可哥煮飯啊？寶貝我回家了，叫我Boss。」結果老婆要他停下動作，還切菜越切越大力，直到最後用力將刀子往桌上一摔，王陽明瞬間被震懾住，改口說：「對啦我忘了，我不是麥可哥，我是Sunny王陽明，我是妳老公。」

王陽明化身「麥可哥」與蔡詩芸說話。（圖／IG@sunnyboyyy）

接著王陽明比出了萬眾矚目的愛心，蔡詩芸則霸氣喊道：「我比較喜歡王陽明，叫我Boss才對吧！」最後夫妻倆甜蜜相擁，互動相當逗趣。影片曝光後閃瞎大批網友，紛紛按讚表示，「原來這才是真正的Boss」、「回家換人當Boss」、「趁機放閃」、「嫂子拿刀的時候好帥」、「反差萌可愛爆了」。

王陽明對蔡詩芸比愛心並甜蜜相擁。（圖／IG@sunnyboyyy）

事實上，王陽明先前因宣傳電影時，拒絕和女粉絲比愛心，並表示那是娘砲動作，此話一出立刻掀起熱議，同時遭到大批網友炎上，而他事後坦承「的確說了娘砲兩個字非常不妥」，強調「電影是大家的，我不應該說那種話」，顯然已經過深刻的反省。