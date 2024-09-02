40歲女星愷樂（前藝名：蝴蝶姐姐）自2020年退出演藝圈後，2日無預警宣布懷孕消息，廣受大眾祝賀，掀起討論。至於曾讓她捲入感情糾紛的羅志祥，稍早也透過經紀人回應了。

回到2020年4月，羅志祥遭到相戀9年、將論及婚嫁的女友周揚青「毀滅性分手」，並爆料與周邊多位女性友人來往。雖然周揚青並未指名道姓，但大家都猜測其中一人就是羅志祥的旗下藝人愷樂。

消息一出後，重創了愷樂的演藝事業，沉寂多日最終在IG貼文曬出全黑圖，並正式對周揚青道歉：「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲，對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」

愷樂對周揚青道歉後，隨即消失在演藝圈。（圖／蝴蝶姐姐IG）

如今隨著羅志祥成功復出，周揚青也有了新戀情，唯獨愷樂音訊全無，直接在演藝圈消失長達4年之久。所幸，愷樂2日終於分享近況，宣布懷孕一事，另據《中天新聞網》報導，羅志祥的經紀人對此則回應：「我不知道欸，現在在開會，等下問他。」