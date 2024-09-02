喬山2日公布在越南北寧省順成ECO SMART工業區的土地使用權，土地使用權面積19.24萬平方公尺，總金額2,309.5萬美元（未稅）。
另因集團投資架構調整，喬山2日也公布取得荷蘭子公司100％股權，總交易金額逾1,700萬歐元。
為擴大越南營運布局，喬山（1736）2日經董事會決議，在越南新設2家子公司。其中，Johnson Health Tech Industry（Vietnam）公司（暫定），交易總金額達1,800萬美元；另一家Johnson Health Tech Electric（Vietnam） Company Limited （暫定），交易總金額達700萬美元。
喬山2日公布在越南北寧省順成ECO SMART工業區的土地使用權，土地使用權面積19.24萬平方公尺，總金額2,309.5萬美元（未稅）。
另因集團投資架構調整，喬山2日也公布取得荷蘭子公司100％股權，總交易金額逾1,700萬歐元。
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