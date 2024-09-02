汽車工業是德國的支柱工業，然而龍頭車廠福斯汽車周一（2日）表示，正在考慮關閉位於德國的工廠，以進一步削減開支。對於剛輸掉地方選舉的德國總理蕭茲政府來說，這史無前例之舉顯然是雪上加霜。

福斯集團執行長布魯姆（Oliver Blume）周一在高層會議後向當地媒體表示，在當前的情況下，不排除關閉汽車製造廠與零件工廠。

如果關閉工廠，這將是福斯汽車87年歷史上首次在德國關廠，料將與態度強硬的工會發生衝突。

福斯汽車透過聲明表示，考量到外部競爭壓力及削減結構性開支的迫切需求，可能需要關廠裁員，料將無法再承擔保住德國員工工作的承諾。福斯汽車品牌執行長薛弗（Thomas Schaefer）預計周三（4日）將與福斯集團財務長安特里茲（Arno Antlitz）共同向員工說明下一步計畫。

福斯汽車不但是歐洲第一大車廠，也是德國第一大製造業雇主。福斯汽車的工會領袖Daniela Cavallo批評公司管理階層近幾年來作出多項重大錯誤決策，可是如今卻要由工人來承擔後果。