2024第十九屆全球城市小姐台灣賽區總決賽日前在台北漢來大飯店盛大舉行，本屆大賽以「高質文教 和美城市 」為主題，吸引企業菁英力挺這項教育和文化界的盛事。也讓參賽選手們有了展現才華的高光時刻。

大會主席蕭美萍有「慈善女王」封號，熱心公益。她鼓勵年輕人勇於表現自己。激烈的競賽結果，來自新北市的吳芷瑜獲得總決賽冠軍，基隆市的陳芃瑾、台北市的韓芷琛分別獲得亞軍和季軍，桃園市王薏涵、宜蘭縣吳加樂分別獲得第四名和第五名。

上：(左起)第三名韓芷琛、美加集團創辦人泛美國際文教基金會創辦人叢樹朗總裁。 中：(左起)第四名王薏涵、豐收農產股份有限公司杜如心先生。 下：(左起)第五名吳加樂、知名藝人新白娘子傳奇女主角夏光莉女士。（中華全球城市選拔協會提供）

上：（左起）最佳you can代言人徐湘妤、呼卡商行陳庠淞先生 中：（左起）第五名吳加樂、群富健康生活事業股份有限公司董事長曾憲群先生 下：（左起）最佳人氣獎陳映彤、Wedding21韓式婚紗創辦人佩佩女士、依依女士。（中華全球城市選拔協會提供）

上：（左起）最佳城市代言人吳加樂、永有建設股份有限公司董事長葉輝耀先生 中：（左起）最佳城市影片獎楊郁廷、英勝國際股份有限公司副總經理 林文傑先生 下：（左起）最佳泳裝造型獎蔡逸宣、曜群生醫國際有限公司特約股東徐至琦女士。（中華全球城市選拔協會提供）

全球城市小姐選拔大賽是華人第一選美品牌，全球以「城市」為主題的第一選美賽事。每年吸引非常多的企業菁英攜手力挺。

上：（左起）最佳儀態獎翁郁茹、中華海洋生技股份有限公司市場發展部總經理王玉玲女士 中：（左起）顏筱臻、中華全球城市選拔協會副理事長許錫松先生 下：（左起）哏傳媒代言人林光潔、台北市議員侯漢廷先生。（中華全球城市選拔協會提供）

上：（左起）陳映彤、瑤華壇頒獎人吳峰岳（陳益盛代表） 中：（左起）蒯乃珩、富常企業有限公司董事長林進貴先生 下：（左起）郭芷婕、董晴野藝術協會劉宇軒先生。（中華全球城市選拔協會提供）

上：（左起）趙韋淳、龍揚醫院管理股份有限公司王瑞龍先生 中：（左起）林之旋、台北市國際文教商貿協會理事長許順隆先生 下：（左起）林光潔、沐華國際美容股份有限公司執行總監黃莉潔女士。（中華全球城市選拔協會提供）

大賽的贊助企業名單包括熊敏營造股份有限公司、雅楹創意蛋糕有限公司、宸億生技有限公司、晶璽健康事業集團、鼎豐國際網路有限公司、巨地資產管理顧問有限公司、台北漢來大飯店、大宇國際證券投資顧問股份有限公司、亞威國際旅行社、町洋控股股份有限公司、佳宸建設股份有限公司、群富健康生活事業股份有限公司、沐華國際美容股份有限公司、英勝國際股份有限公司、海洋生技股份有限公司、豐收農產股份有限公司、聖緹雅美學、曜群生醫國際有限公司、博之國際服飾有限公司、方正傳媒科技有限公司(哏傳媒)、婦幼多媒體事業集團、呼卡商行、莎莎婚禮、R&E時尚婚紗、大潤發中侖店。