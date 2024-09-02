2024第十九屆全球城市小姐台灣賽區總決賽日前在台北漢來大飯店盛大舉行，本屆大賽以「高質文教 和美城市 」為主題，吸引企業菁英力挺這項教育和文化界的盛事。也讓參賽選手們有了展現才華的高光時刻。
大會主席蕭美萍有「慈善女王」封號，熱心公益。她鼓勵年輕人勇於表現自己。激烈的競賽結果，來自新北市的吳芷瑜獲得總決賽冠軍，基隆市的陳芃瑾、台北市的韓芷琛分別獲得亞軍和季軍，桃園市王薏涵、宜蘭縣吳加樂分別獲得第四名和第五名。
全球城市小姐選拔大賽是華人第一選美品牌，全球以「城市」為主題的第一選美賽事。每年吸引非常多的企業菁英攜手力挺。
大賽的贊助企業名單包括熊敏營造股份有限公司、雅楹創意蛋糕有限公司、宸億生技有限公司、晶璽健康事業集團、鼎豐國際網路有限公司、巨地資產管理顧問有限公司、台北漢來大飯店、大宇國際證券投資顧問股份有限公司、亞威國際旅行社、町洋控股股份有限公司、佳宸建設股份有限公司、群富健康生活事業股份有限公司、沐華國際美容股份有限公司、英勝國際股份有限公司、海洋生技股份有限公司、豐收農產股份有限公司、聖緹雅美學、曜群生醫國際有限公司、博之國際服飾有限公司、方正傳媒科技有限公司(哏傳媒)、婦幼多媒體事業集團、呼卡商行、莎莎婚禮、R&E時尚婚紗、大潤發中侖店。
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